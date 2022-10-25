Названа вероятная причина масштабного сбоя в работе WhatsApp | 360°

Технологии 25 октября 2022, 13:12 Названа вероятная причина масштабного сбоя в работе WhatsApp Глава Telecom Daily Кусков: сбой в работе WhatsApp мог быть связан с программной частью Unsplash

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Пользователи по всему миру, в том числе и в России, пожаловались на масштабный сбой в работе WhatsApp*. Проблема могла быть связана с программной частью мессенджера, заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков «Известиям».

Он пояснил, что сбой мог быть вызван тем, что трафик пошел другим путем. То есть это не аппаратная проблема.

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Кусков обратил внимание, что нестабильно мессенджер начал работать 09:15. По его словам, такие проблемы бывают либо программными, либо аппаратными.

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«Трафик мог пойти другим путем. Из этого можно сделать вывод, что сбой связан именно с программной частью», — добавил специалист.

Больше всего жалоб на сложности в работе WhatsApp* поступило от пользователей в Германии, Нидерландах, Великобритании и Италии. Фиксировали жалобы в Греции, Франции, Испании и Швеции.

*WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.