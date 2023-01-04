Технологии 04 января 2023, 04:06 Названа температура, при которой не стоит пользоваться смартфоном IT-эксперт Половников: в результате перепада температур смартфон может прийти в негодность Pxhere

Читать 360tv в

При сильном морозе не следует пользоваться смартфоном, так как это может привести к поломке гаджета. Об этом в беседе с радио Sputnik россиян предупредил руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников.

Внутри смартфона, который долго использовали на морозе, а затем принесли в отапливаемое помещение, может образоваться конденсат. Это может привести к тому, что гаджет придет в негодность, объяснил Половников. Впрочем от кратковременного пребывания на холоде смартфон не пострадает.

Реклама

Также, по словам эксперта, аккумулятор смартфона при низкой температуре воздуха может плохо функционировать, однако не стоит опасаться внезапной потери его заряда. Мгновенная разрядка батареи редко бывает связана с температурными перепадами.

Реклама

«Ускоренная разрядка может произойти при перегреве батареи, это не зависит от погоды, это зависит от нагрузки, какую вы даете на смартфон», — уточнил он.

Половников заметил, что на морозе батарея меньше нагревается. При этом использовать смартфон при температуре -40 градусов эксперт не советует. Если же на улице не ниже -20 градусов, то на работоспособность гаджета холод не повлияет.

Накануне Нового года в российских самолетах произошел ряд происшествий, связанных с зарядными устройствами, которые перевозили пассажиры. Например, в аэропорту Домодедово на борту воздушного судна загорелся пауэрбанк. Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с «360» пояснил, что смартфоны или паурбанки могут вспыхнуть, если оболочка аккумулятора повреждена.