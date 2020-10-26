Названа страна с самой дешевой ценой новой модели iPhone

В настоящий момент самая низкая цена телефона в США — почти 72 450 рублей. iPhone 12 Pro стоит 82 284 рубля. Второе место в списке заняла Япония. Здесь стоимость гаджетов составляет 72 757 и 85 588 рублей соответственно. На третьем месте Китай — 77 598 и 96 959 рублей.

Четвертая строчка досталась Великобритании. Здесь смартфон 12-й серии можно купить за 84 205 рублей. Цена модели Pro составляет 99 110 рублей. Замкнула пятерку Россия — 84 589 и 99 571 рубль соответственно.

Ранее сообщалось, что в Москве впервые украли новый смартфон от Apple — iPhone 12 Pro. Владелец устройства по какой-то причине решил его продать вскоре после покупки — он выложил смартфон на Avito. На объявление сразу же отреагировал мужчина, который перезвонил и договорился о встрече.