facebook_pixel
    26 октября 2020, 17:29

    Названа страна с самой дешевой ценой новой модели iPhone

    Полина Петрова

    В середине октября компания Apple представила новый смартфон iPhone 12 в нескольких версиях. На прошлой неделе в России стартовали продажи этих смартфонов. Журналисты Life рассказали, в какой стране устройство стоит дешевле всего.
    Названа страна с самой дешевой ценой новой модели iPhone

    В настоящий момент самая низкая цена телефона в США — почти 72  450 рублей. iPhone 12 Pro стоит 82 284 рубля. Второе место в списке заняла Япония. Здесь стоимость гаджетов составляет 72  757 и 85  588 рублей соответственно. На третьем месте Китай — 77  598 и 96  959 рублей.

    Четвертая строчка досталась Великобритании. Здесь смартфон 12-й серии можно купить за 84  205 рублей. Цена модели Pro составляет 99  110 рублей. Замкнула пятерку Россия — 84  589 и 99  571 рубль соответственно.

    Ранее сообщалось, что в Москве впервые украли новый смартфон от Apple — iPhone 12 Pro. Владелец устройства по какой-то причине решил его продать вскоре после покупки — он выложил смартфон на Avito. На объявление сразу же отреагировал мужчина, который перезвонил и договорился о встрече.