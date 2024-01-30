Важное 30 января 2024, 20:39 Названа причина сбоя в работе сайтов Рунета Минцифры анонсировало восстановление доступ к сайтам в зоне RU Pixabay

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Источником проблемы с доступом к российским сайтам стала техническая неисправность, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, отвечающей за целостность и достоверность данных. Специалисты уже приступили к ликвидации последствий. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

В ведомстве подчеркнули, что доступ к сайтам в зоне .RU восстановят в самое ближайшее время.

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«В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что к работе привлекли специалистов Технического центра Интернет и МСК-IX.

Сбой в доменной зоне произошел вечером 30 января. Сложности у российских пользователей возникли с доступом не только к сайтам, но и к мобильным приложениям, в том числе банковским.