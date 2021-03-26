Названа опасность несертифицированных зарядных устройств для смартфона

Эксперт по мобильным технологиям Андрей Соловьев рекомендовал использовать для смартфонов только сертифицированные зарядные устройства. Об этом сообщило «Радио 1».

По данным НСН, он пояснил, что иначе можно испортить аккумулятор смартфона. ЧТобы выбрать хорошее зарядное устройства, нужно узнать, какую мощность оно поддерживает.

«У качественного зарядного устройства должны быть „мозги“. Современный телефон требует не только больших токов напряжение при зарядке: зарядное устройство с телефоном должно общаться и договариваться, каким током заряжать телефон в данный момент», — пояснил Соловьев.