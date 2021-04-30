Названа новая дата возвращения экипажа Crew Dragon

Корабль Crew Dragon должен отстыковаться от Международной космической станции 1 мая. На Землю он прибудет в ночь на 2 мая по времени восточного побережья США.

Сроки возвращения корабля озвучило в Twitter Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По плану Crew Dragon отстыкуется от МКС в 20:35 1 мая по времени восточного побережья США, или в 03:35 по Москве. Приводниться он должен после 02:57 следующего дня (09:57 по московскому времени).

Возвращение корабля уже дважды переносили из-за неблагоприятных погодных условий в районе приводнения. Изначально экипаж ждали на Земле 28 апреля. На Crew Dragon находятся американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути.

На МКС миссия Crew-1 прибыла в ноябре 2020 года, присоединившись к россиянам Сергею Рыжикову, Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс. Они несли вахту на станции с 14 октября 2020 года. Состав 64-й основной экспедиции вернулся на Землю 17 апреля.