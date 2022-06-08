Названа новая дата полета корабля Cargo Dragon к МКС

Грузовой корабль Cargo Dragon полетит к Международной космической станции (МКС) не ранее 28 июня. Об этом сообщило сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). До этого полет корабля перенесли из-за неполадок с двигателем,

«NASA и SpaceX нацелены на запуск грузового корабля Cargo Dragon не ранее 28 июня», — отметили в американской аэрокосмической корпорации. Сообщение пресс-службы NASA привел «Интерфакс».

Накануне специалисты NASA и SpaceX отменили запуск корабля к МКС. Изначально его планировали осуществить 10 июня. Как отметили в NASA, причиной переноса пуска стала повышенная концентрация паров монометилгидразина в изолированной области системы двигателей малой тяги Draco. Проблему обнаружили в ходе загрузки топлива в баки космического корабля.

Инженеры выгрузили топливо и окислитель, чтобы проинспектировать область и определить причину высокой концентрации в ней химического вещества.