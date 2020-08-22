Названа главная опасность беспроводных наушников

Основная опасность для организма, которую несут беспроводные наушники, это электромагнитные волны в близости от головного мозга. Особенно опасны подделки под качественные наушники.

«Если считать что в радиоволнах есть электромагнитная основа их работы, то вред определенно есть. У человека активность нервной системы тоже имеет электромагнитные токи, и число лиц, страдающих от магнитных колебаний природы, только возрастает», — рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

Собеседник подчеркнул, что особую опасность представляют некачественные реплики хороших наушников. В разных странах свои стандарты отношения к производству электроники и здоровью. Это необходимо учесть при покупке электронного устройства.

Самые безопасные наушники те, которые имеют минимальный радиус действия.

Ранее эксперт по выживанию Эд Халилов объяснил, почему использование наушников при непогоде может быть опасным для жизни. Во время бури они помешают вовремя заметить, что происходит вокруг.