Названа дата выхода нового внедорожника Toyota Land Cruiser Pradо

Новая версия внедорожника Land Cruiser Prado от Toyota выйдет в сентябре 2023 года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Изначально премьера была запланирована на лето или осень 2022 года. Причины переноса сроков неизвестны. Дилеры марки предположили, что у такого решения «стратегический характер».

Новый Toyota Land Cruiser Prado будет в двух версиях: пяти- и семиместной. Машина будет оснащена 2,8-литровым дизельным мотором мощностью 200 лошадиных сил. Позже появится гибридная модификация модели.

Ранее компания Skoda начала принимать заказы на версию Rapid Sport Edition. Минимальная стоимость машины составила 1 215 000 рублей. У нее есть декоративные накладки на пороги, новая решетка радиатора, а также уникальные легкосплавные колесные диски Stratos в черном цвете. Логотипы Sport Edition украшают передние крылья.

Модель сделана на базе комплектации Ambition. В комплект оборудования включены боковые подушки безопасности спереди, подогрев передних сидений, электростеклоподъемники сзади, противотуманные фары, круиз-контроль, подогрев наружных зеркал и форсунок омывателя лобового стекла.