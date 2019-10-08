PlayStation 5 начнут продавать в следующем году. Пора копить деньги

Игровая консоль нового поколения PlayStation 5 от Sоnу выйдет к концу 2020 года. О дате релиза официально объявил исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

По словам представителя разработчика, консоль действительно будет называться PlayStation 5 и в Sony хотят, чтобы ощущения от игр вышли «на новый уровень».

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Ожидается, что консоль будет аппаратно поддерживать технологию рейтрейсинга, что даст фантастическую картинку, геймпад получит улучшенную вибрацию, новый динамик, а также пресловутые «адаптивные триггеры» — иными словами, разработчики игр смогут регулировать сопротивление клавиш R2 и L2.

По пока не подтвержденным слухам, приставка получит усиленный аккумулятор и будет заряжаться через порт USB-C. Загрузка игр ускорится благодаря использованию твердотельного жесткого диска (SSD), уточнил сайт DTF.

Между тем аналитик компании Ace Securities Хидеки Ясуда заявил, что начиная от старта релиза и до марта 2021 года тираж PlayStation 5 составит шесть миллионов штук, сообщил сайт IXBT. Развернутся разработчики через полгода: до календарного марта 2022 года смогут продать еще 15 миллионов игровых консолей PlayStation 5, уверен аналитик.

В шведском магазине Media Markt на новинку от Sony уже открыли предзаказ. За игровую консоль просят 10 тысяч шведских крон — по курсу это без малого 70 тысяч рублей. К слову, релиз новинки выпадает аккурат на сезон распродаж.