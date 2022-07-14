Названа дата разблокировки TikTok в России

Социальную сеть TikTok полностью разблокируют в России 27 сентября, сообщил «360» близкий к компании источник. В настоящий момент российские блогеры не могут загружать свой контент и вести прямые трансляции.

TikТоk лишил россиян возможности выкладывать новые видео в начале марта — тогда же соцсеть запретила жителям страны и проводить стримы. А в конце апреля приложение соцсети исчезло из российского App Store.

Главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер рассказал «360», что TikTok находится в удивительном для IT-компании положении, поскольку имеет возможность принимать аполитичные решения.

«И в ситуации со спецоперацией TikTok отключил все каналы для пользователей из России и Украины, чтобы не было конфликтов, потому что это позитивная соцсеть. Она может начать свою работу, когда станет „потише“, будут какие-то итоги», — пояснил специалист.

Он напомнил, что TikTok не заявлял об уходе из России, а просто приостановил генерацию контента: россияне все еще могут общаться и смотреть видео блогеров из других стран. Поэтому говорить о сроках возвращения нельзя.

«Это болезненно, но TikTok не теряет аудиторию, как другие соцсети, которые пошли на конфликт. Мы все еще можем смотреть, можем общаться, и даже есть способы публиковать контент. Правда, они непростые для обычного пользователя», — пояснил Геллер.

После введения ограничений в TikTok пользователи из России могли размещать контент, используя VPN-сервисы или старую версию приложения. Но даже если изменить данные о геолокации, видео не будет доступно в РФ.