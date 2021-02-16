Названа дата посадки марсохода Perseverance от NASA

Марсоход Perseverance американского космического агентства находится на расстоянии 3,9 миллиона километров от места своей посадки в кратере Джезеро. Как сообщила пресс-служба NASA, он приземлится на «красную планету» в четверг, 18 февраля.

Эксперты отметили, что выбрали для приземления аппарата самый сложный ландшафт, который только есть на Марсе. Но именно в этом кратере можно выяснить, была ли когда-то жизнь на еще одной планете Солнечной системы.

По версии ученых, кратер — это часть озера, куда могла впадать река. В окружающем пространстве должны сохраниться признаки любой жизни, если она когда-либо там существовала. Но кроме того, в Джезеро также есть крутые скалы, валуны и песчаные дюны.

Операторы NASA напомнили, что только половина от всех прошлых посадок космических аппаратов на Марс заканчивались успехом. В условиях сложной поверхности марсоходу Perseverance придется долго прицеливаться к месту посадки.

Сам процесс специалисты агентства уже назвали «семью минутами ужаса». Если все пойдет не по плану, то потеряются 10 лет их работы. На своей странице в YouTube появилось видео с тем, как предположительно должна проходить посадка марсохода.

NASA пообещала, что весь процесс посадки будет транслировать в прямом эфире на своем сайте. Зрителей заранее предупредили, что из-за удаленности Марса картинка будет идти с задержкой в 11 минут 22 секунды.

Основной задачей Perseverance кроме поисков возможной жизни на Марсе, станет исследование почвы планеты и сбор различных пород камней и возможно металлов. Следующий космический корабль, который NASA отправит на красную планету вместе с Европейским космическим агентством, соберет все образцы и доставит на Землю для углубленного анализа.