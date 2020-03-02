Названа дата первого старта с Восточного в 2020 году

«Первый пуск этого года с этого космодрома — конец апреля», — написал Рогозин.

Осенью 2019 года руководитель государственной космической корпорации сообщил о пяти пусках с Восточного в 2020 году. Рогозин отметил, что старты ракет пройдут в апреле, мае, июне, июле и ноябре.

В рамках одного из пусков состоится испытание ракеты-носителя «Ангара», которое должно было состояться в декабре 2019 года. Рогозин в ноябре 2019 года побывал на Восточном с инспекцией. На космодроме в рамках второй очереди развернули строительство стартового комплекса для новых ракет-носителей, которые заменят «Протоны». Серийное производство «Ангары» запустят в 2023 году на ПО «Полет» в Омске.