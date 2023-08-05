Технологии 05 августа 2023, 16:49 Назван срок запуска серийного производства тяжелых беспилотных самолетов «Партизан» Серийное производство тяжелых беспилотных самолетов «Партизан» начнется в 2024 году РИА «Новости»

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Выпуск первых 10 серийных экземпляров беспилотного тяжелого самолета «Партизан» начнется в 2024 году. Как сообщил ТАСС, об этих планах заявил председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» Антон Рязанцев.

Он подчеркнул, что работа конструкторов над тяжелым беспилотным летательным аппаратом продолжается.

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«В 2024 году планируется развертывание производственного комплекса и выпуск 10 серийных экземпляров», — заявил Рязанцев.

Работу над созданием беспилотного самолета «Партизан» вдет Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина. Впервые технологию представили на авиасалоне МАКС в 2021 году.

Из-за активного оборудования крыла винтами электрических двигателей самолет совершает сверхкороткие взлет и посадку на расстоянии до тысячи километров. При этом он способен перевозить грузы до одной тонны.

Первые образцы «Партизана» конструкторы планировали представить в конце прошлого года. Но понадобилось время, чтобы заменить импортные узлы и агрегаты на отечественные детали.