05 августа 2023, 16:49
Назван срок запуска серийного производства тяжелых беспилотных самолетов «Партизан»
Серийное производство тяжелых беспилотных самолетов «Партизан» начнется в 2024 году
Выпуск первых 10 серийных экземпляров беспилотного тяжелого самолета «Партизан» начнется в 2024 году. Как сообщил ТАСС, об этих планах заявил председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» Антон Рязанцев.
Он подчеркнул, что работа конструкторов над тяжелым беспилотным летательным аппаратом продолжается.
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«В 2024 году планируется развертывание производственного комплекса и выпуск 10 серийных экземпляров», — заявил Рязанцев.
Работу над созданием беспилотного самолета «Партизан» вдет Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина. Впервые технологию представили на авиасалоне МАКС в 2021 году.
Из-за активного оборудования крыла винтами электрических двигателей самолет совершает сверхкороткие взлет и посадку на расстоянии до тысячи километров. При этом он способен перевозить грузы до одной тонны.
Первые образцы «Партизана» конструкторы планировали представить в конце прошлого года. Но понадобилось время, чтобы заменить импортные узлы и агрегаты на отечественные детали.
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