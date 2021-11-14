Назван срок запуска серийного производства российского истребителя Checkmate

Промышленное производство российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate запустят в 2026 году. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на авиационной выставке в Дубае выступил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Он подчеркнул, что по планам свой первый полет российский истребитель Checkmate совершит в 2023 году, спустя еще три года предприятие начнет серийный выпуск военных самолетов.

«Первый полет истребителя пятого поколения Checkmate планируется в 2023 году, серийное производство — в 2026 году», — подчеркнул Слюсарь.

Новый истребитель Checkmate — это разработка ОКБ «Сухой» Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех). Впервые новинку показали на авиационном салоне МАКС-2021 в Жуковском.

Глава ОАК Юрий Слюсарь рассказал, что боевой радиус нового самолета составляет 1500 километров, при этом он может нести на себе более семи тонн нагрузки. Это максимальный показатель для истребителей такого класса.

В планах — сделать из Checkmate многофункциональную платформу, чтобы адаптировать его под конкретного заказчика. Как пояснил главный конструктор Михаил Стрелец, из головной части можно сделать беспилотник либо организовать место для второго пилота.

Военный истребитель может разогнаться до двух скоростей звука, а в кабине пилота установлена специальная система управления, усиленная искусственным интеллектом.