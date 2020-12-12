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    12 декабря 2020, 08:38

    Назван срок службы новой российской орбитальной станции

    Андрей Иванов

    Новую российскую орбитальную станцию будут строить по принципу открытой архитектуры. Все модули планируют сделать заменяемыми. Это позволит ей служить бесконечно долго, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы ракетно-космической корпорации «Энергия».
    Назван срок службы новой российской орбитальной станции

    «Срок службы лет: не ограничен», — говорится в материалах корпорации.

    Глава Института космической политики Иван Моисеев пояснил, что подобную идею он предлагал еще пять лет назад.

    «Модуль проработал свой срок — он отстыковывается и заменяется другим. Таким образом, станция становится „вечной“. Не будет никакого диктата срока действия», — поделился Моисеев.

    По его словам, российский сегмент МКС не достроен до сих пор. Сейчас стоит вопрос, что с ним делать после завершения срока эксплуатации станции.

    По данным специалистов, МКС отслужит свое в 2025 году. РКК «Энергия» предложила создать российскую национальную станцию. Ее планируют развернуть на такой орбите, которая позволит наблюдать за Арктикой и Северным морским путем. Станция будет состоять из трех-семи модулей с возможностью работы экипажа от двух до четырех человек. Ее первые элементы отправят в космос после 2024 года.