Назван срок службы новой российской орбитальной станции

«Срок службы лет: не ограничен», — говорится в материалах корпорации.

Глава Института космической политики Иван Моисеев пояснил, что подобную идею он предлагал еще пять лет назад.

«Модуль проработал свой срок — он отстыковывается и заменяется другим. Таким образом, станция становится „вечной“. Не будет никакого диктата срока действия», — поделился Моисеев.

По его словам, российский сегмент МКС не достроен до сих пор. Сейчас стоит вопрос, что с ним делать после завершения срока эксплуатации станции.

По данным специалистов, МКС отслужит свое в 2025 году. РКК «Энергия» предложила создать российскую национальную станцию. Ее планируют развернуть на такой орбите, которая позволит наблюдать за Арктикой и Северным морским путем. Станция будет состоять из трех-семи модулей с возможностью работы экипажа от двух до четырех человек. Ее первые элементы отправят в космос после 2024 года.