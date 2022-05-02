Назван срок появления браузеров с автопроверкой роликов на фейки

Функции автопроверки видео на наличие элементов, созданных с помощью дипфейк-технологий, могут заработать в тестовом режиме в браузерах и проигрывателях соцсетей в 2022 году. Об этом ТАСС рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков.

«Это вопрос скорейшего времени. Функция такого рода может появиться в тестовом режиме уже в 2022 году, вполне вероятно, что менее чем через полгода мы увидим первые продукты», — сообщил Кувиков.

Дипфейк-технологии, которые применяются в программах для редактирования фото и роликов, а также в мобильных приложениях, позволяют добавлять элементы в кадр, менять внешность людей. Такие технологии используются и для создания фейковых кадров. На глаз определить следы обработки видео практически невозможно.

По словам Дениса Кувикова, сервисы интеллектуального анализа видео продолжают развиваться, эффективность работы алгоритмов растет, как и объемы данных для обучения систем. Программы, помогающие распознать фейки, уже существуют на рынке, следующим этапом должно стать появление таких расширений в браузерах и функций в проигрывателях соцсетей.