Назван способ защиты от телефонных мошенников

Людям часто приходится оставлять свой номер телефона при регистрации на разных ресурсах. Например, дать его придется при заказе пиццы. Этой информацией могут воспользоваться как минимум рекламщики, которые будут постоянно звонить.

«Мне лично звонят ежедневно, предлагая все — от интернета и автомобилей до лечения почек», — поделился эксперт.

Для защиты своих конфиденциальных данных можно завести виртуальный номер, куда будут приходить SMS-оповещения. Однако использовать его для общих коммуникаций не стоит. Данный способ требует навыков и усилий, так что проще быть внимательным при указании личной информации где бы то ни было, отметил Меркулов.

Виртуальный номер обслуживается сервисом Google voice, поэтому он недоступен для россиян. Его будет сложно зарегистрировать.

«Это, конечно, экстремальный метод», — заявил эксперт.

По его мнению, проще использовать программы, вычисляющие спамерские звонки и вносящие эти номера в черный список.

Меркулов сравнил нежелательные звонки со спамом на почте. Если электронный ящик уже научился фильтровать интернет-мусор, то телефонные операторы приобретут этот навык только в будущем, добавил эксперт.