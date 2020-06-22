Назван способ защиты анонимности участников онлайн-голосования по Конституции

Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко рассказал, что в момент голосования избирателя онлайн сформируется зашифрованная ссылка, которая будет включать в себя выбор человека на бюллетене. Но для того, чтобы узнать, какой именно выбор сделал избиратель и при этом сохранить его анонимность, есть ключ для расшифровки.

«Только с помощью него можно будет понять, как распределятся в итоге голоса», — пояснил эксперт. Этот ключ разделили на пять частей и передали пяти хранителям на флешках.

«Только после 20:00 среды, 1 июля, когда мы все здесь встретимся и соберем их в один, он будет загружен в систему, после чего начнется расшифровка всех голосов», — заявил Костырко.

Как подчеркнул сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, все флешки с ключами находятся в специальных сейф-пакетах под номерами. То есть хранитель никак не сможет воспользоваться частью ключа, не нарушив целостности тары. Сами пакеты положат в банковские ячейки.

Общероссийские голосование по поправкам в Конституцию фактически будет идти на протяжение семи дней — с 25 июня по 1 июля. Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области можно проголосовать онлайн через сайт gosuslugi, а в столице еще и mos.ru.

Сегодня стало известно, что московская полиция установила личности распространителей SIM-карт для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию. Сейчас правоохранители ищут мошенников. На них они вышли в ходе проверки информации о возможных фальсификациях. По итогам проверочных мероприятий они примут решение о возбуждении уголовного дела.