Назван способ защитить Facebook Messenger от взлома

Заместитель руководителя отдела спецпроектов Digital risk protection компании Group-IB Яков Кравцов рассказал, как защитить от взлома Facebook Messenger. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Он посоветовал не открывать подозрительные ссылки с предложением скачать «новую» версию приложения с необычными функциями.

«Обновлять мессенджер Facebook надо только через официальный магазин приложений, который есть у вас на смартфоне. Ни в коем случае не надо переходить по сторонним ссылкам», — пояснил Кравцов.

Также он рассказал, что если пользователь уже ввел свои данные на стороннем сайте, нужно срочно сменить пароль в соцсети.

«Также надо завершить все активные сессии на всех устройствах, подобные функции есть практически во всех социальных сетях и мессенджерах», — добавил Кравцов и уточнил, что после этого нужно обязательно отслеживать активность на своей странице.

Ранее стало известно, что владельцы смартфонов на базе Android, которые пользуются мессенджером WhatsApp версии до 2.21.4.18, подвергаются угрозе удаленного взлома. Хакеры могут получить доступ к переписке и начать слежку за пользователем или вмешаться в диалог двух пользователей с целью обмана.