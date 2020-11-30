Назван способ защитить данные смартфона от посторонних

Чтобы защитить данные своего смартфона от посторонних, можно предложить человеку, который желает воспользоваться вашим гаджетом, зайти с гостевого аккаунта.

Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток в беседе с агентством «Прайм» назвал такой способ для владельцев телефонов на платформе Android.

Как отметил Черток, что в смартфонах есть информация, доступ к которой нельзя давать другим людям. Например, конфиденциальные данные, личные фотографии и переписки, а также онлайн-банки.

В телефонах на платформе Android, начиная с пятой версии, есть функция гостевого аккаунта. При включении этого режима человек получит смартфон только с базовыми приложениями, а доступ к лично й информации для него будет закрыт, отметил Черток. Включить эту функцию можно на панели уведомлений или в настройках телефона.

Владельцам смартфонов на платформе iOS гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин посоветовал использовать в код-пароле еще и буквы, а не только цифры. Кроме того, он порекомендовал настроить двухфакторную идентификацию в учетной записи Apple.

Также Щельцин посоветовал включить функцию стирания данных при неверном вводе кода-пароля. По его словам, «вкупе с синхронизацией и дублированием данных в облако этот вариант поможет избежать шантажа через чувствительную информацию, которая может обнаружиться на вашем телефоне».

Зависимый от смартфона человек всегда держит гаджет в руках или кладет его таким образом, чтобы не выпускать из поля зрения. Завладеть вниманием такого собеседника довольно сложно, но можно. Эффективный способ это сделать назвал психолог Дмитрий Синарев. По его словам, просьбы отвлечься от телефона могут остаться незамеченными. Поэтому нужно достать свой гаджет и предложить собеседнику вместе отложить смартфоны в сторону.