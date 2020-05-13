Назван способ выгодно утилизировать ненужный смартфон

Старый смартфон необходимо утилизировать, рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Самый оптимальный способ — программа трейд-ин.

«Делать это (утилизировать — прим. ред.) нужно, в первую очередь, потому что телефон сложно поддается переработке. И во вторую очередь, потому что внутри него много производственных драгоценных металлов», — рассказал агентству «Прайм» Щельцин.

Самым оптимальным способом утилизации старых или ненужных смартфонов он назвал программу трейд-ин. Воспользоваться ею можно у салонов сотовой связи или производителей.

При этом Щельцин уточнил, что такие акции действуют не всегда, о них стоит уточнить в магазинах.

«Но как минимум удастся не только сохранить окружающую среду, но и получить скидку на новый аппарат», — объяснил гендиректор АНО «Цифровые платформы».