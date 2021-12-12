Назван способ вернуть деньги на карту после кражи мошенниками

Если магазин не присылает смс-код для подтверждения покупки, клиент имеет право оспорить мошеннический платеж с помощью процедуры чарджбэка. Об этом РБК рассказали представители банков.

Больше половины российских интернет-магазинов не используют технологию 3D Secure — подтверждение платежа с помощью смс-кода, отправленного на номер, привязанный к карте. Такие данные РБК привели в международном платежном провайдере Ecommpay. Из иностранных компаний, 3DS используют только 7%.

По словам экспертов, причина в том, что технология увеличивает комиссию для магазинов. Кроме того, продавец стремится увеличить количество покупок. А у клиента может не оказаться под рукой телефона, чтобы подтвердить платеж.

В таком случае мошенникам гораздо проще похитить средства. Им нужны номер карты, срок ее действия, имя и фамилия владельца, CVV-код.

Но по правилам платежных систем, если магазин не поддерживает 3D Secure, то банк может запустить процедуру возврата средств — чарджбэк. Об этом РБК рассказали в Росбанке.

Чтобы вернуть деньги, клиент должен подать заявление в свой банк — заявить, что он не совершал покупку. Главное — сделать это не позднее чем через 120 дней с даты совершения платежа. Иногда срок может быть даже больше.

Но если мошенник получил доступ к номеру телефона и смог подтвердить платеж через 3DS — средства можно будет вернуть только через суд.



В августе аналог чарджбэка появился в Системе быстрых платежей.