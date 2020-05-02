Назван способ удалиться из Сети. Но все не так просто

Удалить свои данные из Сети можно, написав в техподдержки всех используемых сервисов. При этом полностью убрать всю информацию о себе из интернета невозможно.

«Сегодня в России действуют законы „Об информации“ и „О персональных данных“ и согласно им, гражданин имеет право обратиться в компанию, которая осуществляет обработку данных, с просьбой ее прекратить», — цитирует генерального директора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина агентство «Прайм».

Для этого пользователь должен отправить письмо на адрес компании. Еще один способ — позвонить в техническую поддержку. При этом есть определенные «но».

«Во-первых, компания должна прекратить обработку данных не сразу, а по истечении определенного периода, в течение которого доступ к информации могут получить правоохранительные органы», — пояснил эксперт.

Кроме того, организации могут затянуть процесс и не удалить информацию из базы, а просто скрыть ее. Специалист посоветовал сообщать меньше личных данных всевозможным сайтам. Основными функциями всегда можно воспользоваться, предоставив имя, а телефон и почту удалить потом будет намного труднее.