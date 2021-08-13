Назван способ спасти залитый ноутбук

Аналитик Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова рассказала «Газете.ru», что делать, если на ноутбук пролился напиток. После оказания первой помощи устройству в любом случае необходимо обратиться в сервисный центр.

Первое, что нужно сделать, — обесточить устройство. Необходимо выключить его, отключить от сети и вытащить батарею. Попытки проверить работу ноутбука — это лишнее время, за которое устройство может испортиться.

После этого необходимо перевернуть ноутбук и вытрясти жидкость, протереть остатки, насколько это возможно. Затем следует как можно скорее обратиться в сервисный центр.

«В зависимости от типа жидкости, которая попала внутрь, у вас может быть от одного до нескольких часов, прежде чем различные важные компоненты техники выйдут из строя», — предупредила эксперт.

Гильфанова подчеркнула, что не специалистам не стоит пытаться разобрать и просушить компьютер самостоятельно, — это может усугубить ситуацию.