Назван способ сберечь аккумулятор смартфона зимой

В результате переохлаждения в смартфоне сильнее всего страдают аккумулятор и экран. Их нельзя подвергать резким перепадам температуры. В противном случае начнутся неполадки в работе гаджета.

Об этом РИА «Новости» рассказал начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин. Он предупредил, что из-за переохлаждения аккумулятор теряет емкость. Отклик и реакция ЖК-сенсоров и экранов на морозе также ухудшается.

Он также посоветовал «не верить свято» в показания остаточного заряда зимой.

«На диодных AMOLED дисплеях эффекта заторможенности не будет, но на морозе возможно появление неприятного мерцания, воспринимаемого глазом», — уточнил Верещагин.

Эксперт также сообщила, что на морозе может измениться тональность звучания встроенного динамика. Верещагин посоветовал не доводить телефон до состояния сильного остывания, и избегать резких перепадов температуры. Ни в коем случае нельзя оставлять гаджет на ледяных поверхностях и быстро отогревать его до комнатной температуры. В особенности, с помощью внешних нагревательных приборов.

Американская компания Apple в начале 2022 года запустит в США программу Self Service Repair. Пользователи получат возможность самостоятельно ремонтировать устройства с помощью оригинальных комплектующих. Затем в течение года программу распространят и на другие страны.