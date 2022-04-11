Назван способ обезопасить персональные данные после их утечки

Утечка персональных данных россиян может произойти из-за атак иностранных хакеров на фоне обострения геополитической ситуации. Такую вероятность не исключил в беседе с радио Sputnik эксперт по кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов.

По словам эксперта, большинству граждан следует смириться с мыслью, что информация об их месте жительства, номера телефонов и многое другое может быть доступно злоумышленникам. При этом Сизов подчеркнул, что обычно утечка данных не ведет к мгновенной смене прописки. Люди сами часто оставляют данные о себе на разных ресурсах.

Особое внимание эксперт советует обратить на ситуацию, при которой достоянием хакеров могли стать пароли от почтовой системы.

«В случае если скомпрометированы данные почтовой системы, лучше всего изменить пароль и в ней, и на других сервисах, где используется такая же информация для входа. Внимательно следить нужно за данными, которые необходимы для того, чтобы нанести вам финансовый ущерб», — сказал он.

В случае утечки данных о банковских картах следует незамедлительно обратиться в свою финансовую организацию.

Ранее в в «Лаборатории Касперского» сообщили, что количество хакерских атак в России в марте выросло в четыре раза. По словам специалистов, цель хакеров — не только финансовая выгода, но и саботаж работы бизнеса.