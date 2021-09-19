Назван способ использования iPhone в качестве «жучка» для прослушки

Прослушать чужие разговоры можно при помощи iPhone. Для этого потребуются беспроводные наушники AirPods. Об этом на своей странице в TikTok рассказала пользовательница из Лос-Анджелеса Далила Мухиб. Она опубликовала ролик-инструкцию.

Для того, чтобы организовать прослушку, в настройках iPhone в пункте управления нужно выбрать раздел «Настроить элемент управления», промотать до самого конца и выбрать иконку «Слух». В меню, которое вызывается по свайпу вверх от нижнего конца экрана, появится иконка с ухом. Если на нее нажать и подключить к гаджету наушники, то можно слышать все, что происходит вокруг.

Оставить гаджет можно в любом месте, где происходят интересующие владельца аппарата разговоры. Но далеко уходить не стоит, чтобы не нарушить связь между iPhone и наушниками.

«Теперь вы знаете, что можете шпионить за своим парнем и друзьями», — резюмировала блогер.