Назван самый востребованный у россиян смартфон

Стало известно, каким смартфонам россияне отдали наибольшее предпочтение в 2019 году. Об этом «360» рассказали в пресс-службе Группы «М.Видео-Эльдорадо».

Соотечественники чаще всего интересовались моделями стоимостью 10-20 тысяч рублей и флагманами дороже 50 тысяч рублей. В связи с этим средний чек увеличился до 16,5 тысячи рублей — на 6%, или почти на тысячу.

Покупатели отдавали предпочтение производителям, с которыми давно знакомы. Среди них Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi. На них пришлось восемь из 10 проданных смартфонов.

В 2019 году россияне больше всего интересовались моделями с памятью более 128 гигабайт, смартфонами с экраном более шести дюймов. Кроме того, теперь чаще берут телефоны с основной камерой от 16 мегапикселей. Помимо этого покупатели отдают предпочтение стандартам связи 4G (93%) и двум слотам для SIM-карты (90%).

Что касается дизайна, россияне выбирают безрамочные девайсы. Наиболее продаваемым смартфоном 2019 года на рынке и в Группе «М.Видео-Эльдорадо» оказался Samsung Galaxy A50. А самой необычной новинкой стал смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Fold стоимостью 159,9 тысячи рублей.