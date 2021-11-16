Назван самый скоростной компьютер в мире

Первую строчку рейтинга самых быстрых суперкомпьютеров в мире занял японский «Фугаку». По словам экспертов, он способен совершать более 442 квадриллионов вычислений в секунду. Об этом сообщил телеканал NHK.

На второй строчке рейтинга расположился суперкомпьютер Summit, который находится в Национальной лаборатории США в Ок-Ридже. Скорость этой машины в три раза ниже скорости «Фугаку», рассказала радиостанция «Говорит Москва».

На третьем месте оказался американский суперкомпьютер Sierra.

Японский «Фугаку» используют в сотне различных исследований, в том числе связанных с пандемией коронавируса, искусственным интеллектом и прогнозированием погоды.