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    16 ноября 2021, 16:07

    Назван самый скоростной компьютер в мире

    Японский «Фугаку» признали самым быстрым компьютером в мире

    Оксана Лавнюженко

    Первую строчку рейтинга самых быстрых суперкомпьютеров в мире занял японский «Фугаку». По словам экспертов, он способен совершать более 442 квадриллионов вычислений в секунду. Об этом сообщил телеканал NHK.

    На второй строчке рейтинга расположился суперкомпьютер Summit, который находится в Национальной лаборатории США в Ок-Ридже. Скорость этой машины в три раза ниже скорости «Фугаку», рассказала радиостанция «Говорит Москва».

    На третьем месте оказался американский суперкомпьютер Sierra.

    Японский «Фугаку» используют в сотне различных исследований, в том числе связанных с пандемией коронавируса, искусственным интеллектом и прогнозированием погоды.