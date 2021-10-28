Назван самый разорительный тип хакерских атак

DDоS-атаки — самый разорительный тип хакерских атак ля компаний. Об этом «Газете.ru» рассказала руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Мария Неместникова.

Она пояснила, что такие атаки направлены на перегрузку серверов. На сервер одновременно направляется огромное количество запросов с разных устройств, в результате чего он просто перестает работать.

«Здесь и упущенная выгода из-за перебоев с онлайн-продажами, и штрафы за невыполнение определенных обязательств перед партнерами, и дополнительные расходы для исправления последствий атак. Не стоит исключать и репутационный ущерб из-за остановки деятельности сервиса или сайта», — сказала Наместникова.