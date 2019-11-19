Назван самый популярный способ заражения компьютеров

Самым популярным способом заражения компьютеров вредоносными программами остается электронная почта. А точнее, вложения в почте, упакованные в *.zip и *.rar архивы. На это указали эксперты компании Group-IB, специализирующейся в сфере компьютерной криминалистики, консалтинга и аудита систем информационной безопасности.

«Чтобы обойти антивирусные системы, хакеры отправляют вредоносные ссылки в нерабочее время с отложенной активацией. Более 80% всех вредоносных файлов для маскировки доставлялись в архивах *.zip и *.rar», — указано в пресс-релизе компании.

Как отметили в компании, в первой половине 2019 года эксперты зафиксировали десятикратный рост использования запароленных объектов — документов или архивов. Так, если в 2017 году на запароленные архивы приходилось лишь 0,08% от общего количества вредоносных объектов, то уже в 2018 году их количество выросло до 3,6%. А в первой половине 2019 года отмечен аномальный рост до 27,8%.

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«Современные киберпреступники обладают инструментами, позволяющими убедиться, что рассылаемый вредоносный экземпляр не детектируется популярными антивирусными средствами», — заявил руководитель отдела мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (CERT-GIB) компании Александр Калинин.

На протяжении первого полугодия 2019 года злоумышленники доставляли в архивах более 80% всех вредоносных объектов, добавили в Group-IB. Пароль для расшифровки содержимого взломщики при этом указывали в письме с вредоносным вложением, в теме письма или в названии архива. Ну, или по-старинке: в ходе дальнейшей переписки с жертвой.