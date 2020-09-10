Назван самый популярный смартфон у россиян

С июня по август 2020 года самым популярным брендом смартфонов у россиян был Samsung. Он занял 31,1% рынка в штуках. Следом за ним идут Honor (20,6%) и Xiaomi (16,9%).

В «Связном» лидерство Samsung объяснили широким модельным рядом смартфонов в разных ценовых сегментах, в том числе и бюджетном. А еще летом бренд увеличил количество промо-кампаний в поддержку своих устройств.

Самый большой прирост в продажах показали флагманские устройства, которые стоят больше 50 тысяч рублей. Их доля в общих продажах в денежном выражении увеличилась на 9,5 процентного пункта — до отметки 30,7%.

В России продажи смартфонов возросли на 11% в штуках и 25% в деньгах по сравнению с 2019 годом. Эти же показатели в цифрах: 8,8 миллиона устройств и 153,1 миллиарда рублей, отметил «ФедералПресс». Средняя цена смартфона — 17,3 тысячи рублей, что на 12% больше, чем в 2019-м.