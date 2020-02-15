Назван самый популярный мессенджер в России

Хотя бы раз в месяц WhatsApp открывали 69 миллионов человек или 56,3% пользователей старше 12 лет. Второй по популярности мессенджер Viber использовали 37,3 миллиона человек (30,5%), у Telegram было 20,5 миллиона пользователей (16,8%). В пятерку также вошли Skype (5,6%) и Discordapp (чат для геймеров, 4,2%).

В России WhatsApp также является самым часто скачиваемым приложением, начиная с 2010 года. Далее идут «ВКонтакте» и Viber.

За тот же период самым часто скачиваемым приложением в мире был Facebook. Затем идут Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram и Snapchat. Во второй пятерке по популярности Skype, TikTok, UC Broser китайского интернет-гиганта Alibaba Grouр, YouTube и Twitter.