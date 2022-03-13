Назван самый безопасный мессенджер

Многие популярные мессенджеры используют сквозное шифрование — оно предполагает создание криптографических ключей в момент соединения. Эти ключи хранятся не у владельца платформы, а на телефоне абонента. Наиболее безопасными можно считать лишь несколько таких платформ, рассказал агентству «Прайм» директор по продуктовой стратегии Группы Т1 Сергей Иванов.

В первую очередь, речь идет про мессенджеры, в которых сообщениями обмениваются с использованием протоколов Bluetooth и Wi-Fi — без подключения к интернету или другим телекоммуникационным сервисам оператора. В качестве примера Иванов назвал FireChat, Bridgefy и Serval Mesh.

Ко второй группе можно отнести служебные мессенджеры, которые создавали исключительно для решения внутренних задач организации. Их защита выше за счет корпоративных мер безопасности.

«И, наконец, сравнительно безопасны малопопулярные мессенджеры: хакерам неинтересно взламывать их защиту, чтобы получить доступ к аккаунтам всего нескольких сотен человек», — заключил Иванов.