Назван прибор, который спасет от пожара в доме
Такой совет в беседе с РИА «Новости» дал главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин.
Он разъяснил, что дымовой извещатель реагирует на слабое задымление и выдает очень громкий звук и световую индикацию. Он не может квалифицировать природу задымления и реагирует даже на плотную пыль, поднявшуюся во время ремонтных работ.
«Дымовые извещатели устанавливаются в каждом помещении. Если говорить про кухню, то над газовой или электрической плитой, их устанавливать не рекомендуется. Дымовые извещатели работают круглосуточно, так как пожар может произойти в любое время суток», — добавил Гладилин.
При задымлении автоматическая пожарная сигнализация срабатывает и направляет сигнал или специально организованной для этого диспетчерской службе, или службе безопасности объекта. Эта сигнализация также оборудована системами дымоудаления и пожаротушения.
По мнению Гладилина, весь вопрос в правильности установки такой системы и ее своевременном обслуживании.