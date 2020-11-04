Назван прибор, который спасет от пожара в доме

Наилучшим образом защитить квартиру от пожара можно с помощью дымовых извещателей. Их еще называют «датчиками дыма». В загородном доме лучше установить более сложную систему автоматической пожарной сигнализации.

Такой совет в беседе с РИА «Новости» дал главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин.

Он разъяснил, что дымовой извещатель реагирует на слабое задымление и выдает очень громкий звук и световую индикацию. Он не может квалифицировать природу задымления и реагирует даже на плотную пыль, поднявшуюся во время ремонтных работ.

«Дымовые извещатели устанавливаются в каждом помещении. Если говорить про кухню, то над газовой или электрической плитой, их устанавливать не рекомендуется. Дымовые извещатели работают круглосуточно, так как пожар может произойти в любое время суток», — добавил Гладилин.

При задымлении автоматическая пожарная сигнализация срабатывает и направляет сигнал или специально организованной для этого диспетчерской службе, или службе безопасности объекта. Эта сигнализация также оборудована системами дымоудаления и пожаротушения.

По мнению Гладилина, весь вопрос в правильности установки такой системы и ее своевременном обслуживании.