Технологии 12 июня 2023, 04:17 Назван оптимальный объем памяти смартфона Аналитик Муртазин: минимальный объем памяти телефона составляет пять-семь гигабайт РИА «Новости»

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал оптимальный объем памяти для нормальной работы смартфона. Он должен быть не менее пяти-семи гигабайт, сообщило радио Sputnik.

Телефон будет работать хуже, если его встроенная память перегружена разными файлами. Хранилище должно оставаться на 20% свободным.

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«Есть простое правило: в памяти вашего устройства должно быть 20% свободного места. Тогда не будет проблем со скоростью работы и будет достаточно места, чтобы размещать свои файлы», — пояснил эксперт.

Для этого нужно периодически разбирать содержимое телефона, копировать файлы на жесткий диск, удалять ненужную информацию. Расчистку надо делать хотя бы раз в год, идеально — раз в полгода.

При покупке смартфона лучше сразу остановиться на устройстве с большим объемом памяти. Нужно учитывать и то, что значительная часть памяти любого телефона занята операционной системой.

Ранее россиян предупредили о существенном росте цен на импортную технику в ближайшее время. Цены на современные смартфоны повысятся из-за увеличения минимального таможенного сбора.