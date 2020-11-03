Назван оператор с самой высокой скоростью интернета в России

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily в рамках спецпроекта «Качество связи» провело измерения скорости мобильного интернета разных операторов на территории России. Самый быстрый мобильный интернет среди четверки операторов-лидеров в октябре оказался у «МегаФона». Компания опередила остальных в два и более раза по средней и максимальной скорости передачи данных, сообщили в агентстве TelecomDaily.

Средняя скорость мобильного интернета от «МегаФона» составляет 38,6 Мбит/с. К примеру, у идущих следом МТС и «Вымпелкома» — 19,7 Мбит/с и 18,4 Мбит/с соответственно, а у замыкающего четверку Tele2 — порядка 14,4 Мбит/с. В итоге четыре крупнейшие мобильные сети России обеспечивают среднюю скорость на уровне 24 Мбит/с.

При измерении максимальной скорости передачи данных «МегаФон» также остался лидером, показав 229,5 Мбит/с. На втором месте — «Вымпелком» (160,5 Мбит/с), на третьем — МТС с 94,1 Мбит/с. У Tele2 показатели чуть ниже — 88,4 Мбит/с.

Для исследования использовали данные приложения агентства TelecomDaily для измерения интернет-скорости на устройстве пользователя «Мегабитус». Благодаря приложению возможно получать информацию по сотням городов одновременно в режиме реального времени и делать отчеты регулярно.

Также для более точных исследований агентство производит локальные замеры силами своих экспертов на сертифицированном оборудовании. Это дает более подробную оценку качеству связи в отдельном регионе, включая проблемные участки и зоны с неравномерным покрытием.

Результаты исследования основаны на данных, которые были получены за октябрь более чем в 30 крупнейших городах России. Зафиксирована скорость более чем в 20 сотовых сетях, однако показатели были приведены только по крупнейшим: МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2, «Ростелеком», «ЭР-Телеком» и МГТС.