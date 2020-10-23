Назван код, который дает доступ к секретным функциям смартфона

Все производители смартфонов обладают специальными инженерными кодами, необходимыми для тонкой настройки гаджетов. Эти комбинации нужно применять только в тех случаях, когда с устройством возникли какие-то проблемы.

Об этом агентству экономической информации «Прайм» рассказал руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток. Можно воспользоваться таким кодом, например, когда динамик смартфона на максимальной громкости начинает хрипеть, в случае необходимости получения доступа к процедурам внутреннего тестирования аппарата или мониторинга технических параметров.

Черток уточнил, что иногда коды разных производителей могут совпадать.

«После ввода кода вы попадете в инженерное меню, где есть доступ к регулировкам звука, датчикам загрузки процессора, батареи, индикация приема сигнала и другие. *#*#3646633#*#* — наиболее распространенный код входа в инженерное меню Android, но он действует далеко не на всех аппаратах», — рассказал он.

Эксперт добавил, что коды для каждой модели смартфонов можно найти в Сети. Однако призвал задуматься прежде чем их применять.

«Ведь если что-то пойдет не так, вам придется ехать в сервис, вы можете нечаянно сбросить контакты или другие важные функции своего аппарата», — сказал Черток.