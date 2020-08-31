Обломки российского спутника назвали угрозой для МКС

Обломки российского космического аппарата, запущенного для изучения природных ресурсов Земли, угрожают МКС и другим объектам на геостационарной орбите. К такому выводу пришли в компании LeoLabs, которая отслеживает объекты в околоземном пространстве.

27 августа наблюдатели зафиксировали частичное разрушение спутника «Ресурс-О1» (23342), породившее множество обломков. Аппарат в этот момент находился на высоте 630 километров.

«Мы продолжаем отслеживать сам спутник (23342), который в основном остался неповрежденным, а также 14 образовавшихся обломков», — сказано в Twitter компании.

Свидетельств возможного столкновения спутника с другим объектом получено не было, уточнили в компании.

Как сообщил изданию Forbes технический директор LeoLabs Майк Николз, появившиеся обломки опасны тем, что могут находиться в космосе годами, из-за чего возникает опасность их пересечения с орбитами МКС или, например, спутников связи компании SpaceX.

«Ресурс-О1» — один из нескольких аппаратов для гидрометеорологических наблюдений и экологического мониторинга, сообщила «Газета.Ru». Спутник запустили в 1994 году.