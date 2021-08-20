Назначена новая дата запуска ракеты «Союз» с 34 британскими спутниками

Запуск ракеты «Союз» с 34 спутниками британской компании OneWeb перенесли на 21 августа. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

Ракета «Союз-2.1б» должна доставить спутники на орбиту в рамках миссии № 35. Изначально ее планировали запустить 20 августа в 01:23 по московскому времени. Запуск отложили из-за сработавшей на 40 секунд раньше автоматики.

В соцсетях «Роскосмоса» сообщили, что запуск ракеты состоится 21 августа в 01:18 по московскому времени.