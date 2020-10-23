Наземные испытания беспилотного ведомого провел Boeing

По данным издания, испытания представляют собой руление и низкоскоростные прокаты. По мнению инженеров, это очень важные этапы тестирования беспилотника, поскольку в ходе испытания проверяется работа рулевой системы, двигателя и тормозов. Отмечается, что аппарат в качестве ведомого будет сопровождать истребители.