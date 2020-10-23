23 октября 2020, 15:40
Наземные испытания беспилотного ведомого провел Boeing
Беспилотный ведомый Loyal Wingman, разработкой которого занимается концерн Boeing, прошел наземные испытания на аэродроме. Об этом сообщила «Русская планета».
По данным издания, испытания представляют собой руление и низкоскоростные прокаты. По мнению инженеров, это очень важные этапы тестирования беспилотника, поскольку в ходе испытания проверяется работа рулевой системы, двигателя и тормозов. Отмечается, что аппарат в качестве ведомого будет сопровождать истребители.