30 апреля 2020, 16:01
Научно-технологический центр откроется в Екатеринбурге
Научно-технологический центр «Контур Парк» собирается открыть в Екатеринбурге УрФУ совместно с IT-компанией «СКБ Контур». Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Генеральный директор «СКБ Контур» Евгений Филатов рассказал, что центр станет «не просто производственной площадкой, но и научным и образовательным центром, местом концентрации и передачи передовых идей и знаний».
«Уверен, вместе мы сможем построить действительно мощную площадку, которая даст новый импульс IT-отрасли региона», — уточнил Филатов.