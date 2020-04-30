Научно-технологический центр откроется в Екатеринбурге

Генеральный директор «СКБ Контур» Евгений Филатов рассказал, что центр станет «не просто производственной площадкой, но и научным и образовательным центром, местом концентрации и передачи передовых идей и знаний».

«Уверен, вместе мы сможем построить действительно мощную площадку, которая даст новый импульс IT-отрасли региона», — уточнил Филатов.