Научно-энергетический модуль переработают для российской орбитальной станции

Научно-энергетический модуль (НЭМ) будет переработан для новой российской орбитальной станции. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщил ТАСС.

НЭМ изначально создавался для Международной космической станции. Но в связи с тем, что через три года планируется прекратить эксплуатацию МКС, модуль переработают для новой российской орбитальной станции.

Накануне Рогозин сообщил, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» займется строительством и подготовкой базового модуля для новой российской орбитальной станции к запуску на орбиту к 2025 году.

В Роскосмосе ранее сообщали, что в случае завершения эксплуатации МКС в 2024 году НЭМ и еще два новых российских модуля станут основой для национальной орбитальной станции.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов во вторник заявил, что МКС находится в плачевном состоянии. Россия откажется от эксплуатации МКС, так как не может подвергать угрозе жизни космонавтов, отметил он. Изношенность станции может привести к необратимым последствиям, вплоть до катастрофы. Допускать этого нельзя, поэтому России нужно построить собственную космическую станцию, подчеркнул Борисов.