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    13 августа 2021, 00:42

    NI рассказал, благодаря какому оружию СССР удалось победить нацистскую Германию

    Арина Бобкова

    Американский историк Питер Сучиу заявил, что Миномет М1938 120-го калибра сыграл важную роль в победе Советского Союза над нацисткой Германией. Об этом сообщило The National Interest.

    NI рассказал, благодаря какому оружию СССР удалось победить нацистскую Германию

    За основу для создания М1938 был взят французский миномет Mortier Brandt de 120 mm mle, разработанный в 1935 году. Советская армия наиболее активно использовала миномет на момент отступлений и контрнаступлений, передала «Политика сегодня».

    Чтобы нарастить артиллерийский парк, военные отдали предпочтение минометам. Уже к 1943 году в составе дивизий были созданы специальные минометные подразделения. В Советском Союзе за период войны создали свыше 12 тысяч М1938.

    «Этот тяжелый миномет оказался настолько успешным, что остался в производстве после войны и использовался различными советскими союзниками», — указал Сичиу.

    Вес миномета составлял 282 килограмма. Его передвижением занималась целая группа военных. Дальность стрельбы составляла почти шести тысяч метров.