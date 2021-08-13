NI рассказал, благодаря какому оружию СССР удалось победить нацистскую Германию

Американский историк Питер Сучиу заявил, что Миномет М1938 120-го калибра сыграл важную роль в победе Советского Союза над нацисткой Германией. Об этом сообщило The National Interest.

За основу для создания М1938 был взят французский миномет Mortier Brandt de 120 mm mle, разработанный в 1935 году. Советская армия наиболее активно использовала миномет на момент отступлений и контрнаступлений, передала «Политика сегодня».

Чтобы нарастить артиллерийский парк, военные отдали предпочтение минометам. Уже к 1943 году в составе дивизий были созданы специальные минометные подразделения. В Советском Союзе за период войны создали свыше 12 тысяч М1938.

«Этот тяжелый миномет оказался настолько успешным, что остался в производстве после войны и использовался различными советскими союзниками», — указал Сичиу.

Вес миномета составлял 282 килограмма. Его передвижением занималась целая группа военных. Дальность стрельбы составляла почти шести тысяч метров.