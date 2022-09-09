Национальный центр развития искусственного интеллекта заработал в России | 360°

Технологии 09 сентября 2022, 05:21 Поделиться Telegram

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Viber Национальный центр развития искусственного интеллекта заработал в России Вице-премьер РФ Чернышенко заявил о начале работы Национального центра развития ИИ Unsplash/Hitesh Choudhary

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о старте работы Национального центра развития искусственного интеллекта (ИИ, artificial intelligence) при правительстве России. Слова Чернышенко передала его пресс-служба.

«Центр станет одним из инструментов реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта, утвержденной президентом Владимиром Путиным», — пояснил он.

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Перед специалистами поставлен широкий круг задач, в том числе отбор эффективных ИИ-решений для бизнеса и науки. Организация будет сопровождать внедрение новых технологий в разных отраслях российской экономики. В создании центра приняли участие более девяти тысяч организаций.

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В мире активно развиваются ИИ-технологии: в Японии компьютерная система научилась собирать ароматы из молекул по описанию. В Москве рентгенологи стали использовать ИИ для диагностики плоскостопия по снимкам.

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