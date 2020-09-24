Национальный космический центр появится в столице

Согласно проекту, строительно-монтажные работы будут закончены до конца 2022 года. По словам Галимова, в настоящий момент на площадке работают примерно 720 человек. В будущем их число увеличится, пишет газета «Вечерняя Москва».

«Для ускорения работ мы параллельно ведем проектирование и подготовку площадки. К настоящему времени завершаются работы на нулевом уровне фундамента», — отметил заместитель гендиректора.

Национальный космический центр стоимостью около 25 миллиардов рублей построят за счет средств бюджета города. Здесь будет находиться штаб-квартира Роскосмоса и технопарк. Проект получил поддержку президента России Владимира Путина.