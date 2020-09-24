24 сентября 2020, 15:42
Национальный космический центр появится в столице
Национальный космический центр появится на территории столичного Завода имени Хруничева в 2023 году, сообщил заместитель генерального директора по строительству гражданских объектов АО «Мосинжпроект» Тагир Галимов, информирует «Интерфакс».
Согласно проекту, строительно-монтажные работы будут закончены до конца 2022 года. По словам Галимова, в настоящий момент на площадке работают примерно 720 человек. В будущем их число увеличится, пишет газета «Вечерняя Москва».
«Для ускорения работ мы параллельно ведем проектирование и подготовку площадки. К настоящему времени завершаются работы на нулевом уровне фундамента», — отметил заместитель гендиректора.
Национальный космический центр стоимостью около 25 миллиардов рублей построят за счет средств бюджета города. Здесь будет находиться штаб-квартира Роскосмоса и технопарк. Проект получил поддержку президента России Владимира Путина.