National Interest: Россия отказалась от «супер-танка» времен холодной войны

Разработка Советского Союза, появившаяся под конец холодной войны, могла бы надолго обеспечить стране превосходство. Прототип «супер-танка» Т-95 по своим показателям лучше современных танков НАТО.

Разработки проекта Т-95, или «объекта 195», велись Россией вплоть до 2010 года, сообщило издание National Interest. В итоге его место занял танк Т-14 «Армата». Некоторые эксперты уверяют, что по мощности он уступает Т-95.

В материале указано, что разрабатывать «объект 195» начали в 1988 году. В СССР хотели создать машину, превосходящую по технико-техническим и другим характеристикам большинство имевшейся у НАТО техники.

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Предполагалось, что отличаться Т-95 будет большей эффективной дальностью стрельбы, повышенной прочностью, а его ударная мощь превзойдет старые модели советских танков.

Внутри корпуса боевой машины находилась вмещающая трех человек кабина. Башня была автоматической — идею потом воплотили в «Армате». Перешел к Т-14 и комплекс активной защиты, который был у «объекта 195». От прототипа танк получил динамическую противокумулятивную защиту и комбинированную броню.