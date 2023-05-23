Технологии 23 мая 2023, 14:50 Насильников и убийц начали ловить в России с помощью искусственного интеллекта

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В России стали активно применять на практике систему FindFace Security, которая находит преступников, сумевших скрыться от следствия. Об этом написал сайт kp.ru.

С помощью искусственного интеллекта правоохранителям уже удалось задержать не менее 200 человек. Среди преступников есть и член наркокартеля из Перу.

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Как рассказал директор по инновациям «Меркатор Холдинг», сооснователь компании «Автономика» Павел Теплов, нейросеть может исследовать большую территорию за минимальное количество времени.

«Если к нейросети подключена камера с большим разрешением, позволяющим распознавать лица, весь попавший в объектив поток людей будет распознан. И если в каких-либо базах есть данные о ком-то из них, система тут же сигнализирует», — добавил он.