NASA заключило контракт на жилой блок окололунной станции

Orbital Science Corporation является «дочкой» Northrop Grumman — американской военно-промышленная корпорации, которая в мае 2019 года вошла в список NASA по разработке космических аппаратов для высадки на Луну в рамках программы «Артемида» (Artemis).

Orbital Science должна будет разработать жилой и управленческий модуль (HALO) станции. Прототип представят до конца 2020 года.

Модуль HALO будет размером с квартиру-студию и вместе с кораблем Orion обеспечит обитаемую среду для экипажа. Астронавты будут жить в этом модуле, когда прибудут на окололунную станцию.

Миссия была названа «Артемида» в честь богини Луны, сестры-близнеца бога Аполлона. Его имя носила первая лунная программа США. Администрация Дональда Трампа предполагает возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году.