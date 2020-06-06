    06 июня 2020, 05:12

    NASA заключило контракт на жилой блок окололунной станции

    Кирилл Фролов

    Американское космическое агентство (NASA) заключило контракт на создание модуля для экипажа окололунной станции Gateway. Работы стоимостью 187 миллионов долларов выполнит компания из Вирджинии Orbital Science Corporation.
    NASA заключило контракт на жилой блок окололунной станции

    Orbital Science Corporation является «дочкой» Northrop Grumman — американской военно-промышленная корпорации, которая в мае 2019 года вошла в список NASA по разработке космических аппаратов для высадки на Луну в рамках программы «Артемида» (Artemis).

    Orbital Science должна будет разработать жилой и управленческий модуль (HALO) станции. Прототип представят до конца 2020 года.

    Модуль HALO будет размером с квартиру-студию и вместе с кораблем Orion обеспечит обитаемую среду для экипажа. Астронавты будут жить в этом модуле, когда прибудут на окололунную станцию.

    Миссия была названа «Артемида» в честь богини Луны, сестры-близнеца бога Аполлона. Его имя носила первая лунная программа США. Администрация Дональда Трампа предполагает возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году.